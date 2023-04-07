Американские фигуристы раскритиковали решение МОК о допуске россиян

Бывшие фигуристы Эшли Вагнер и Адам Риппон подвергли критике решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

«Когда я читаю какие-то заявления от ISU и МОК в последнее время — не могу отделаться от мысли «С вами, друзья, наверняка побеседовали русские». Решение о допуске нейтральных спортсменов было явно не нейтральным», — сказала Вагнер в подкасте The Runthrough.

«При этом я считаю, что у спортсменов, которые готовы соревноваться честно и которые не поддерживают конфликт, должна быть возможность вернуться на международную арену. Только при этом им надо тогда согласиться с постоянными допинг-проверками и перестать тренироваться в России», — заключил Риппон.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. CAS рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Гербольдт назвала трусами иностранных спортсменов за выпады в адрес россиян.