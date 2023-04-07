Аршавин считает, что только официальные матчи помогут определить уровень футбола в России

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин оценил игру национальной команды в товарищеских матчах с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

«Во-первых, в команде сейчас всё равно не все сильнейшие. Играют те, кто, как мы предполагаем, могут сыграть потом в официальных играх. Плюс, естественно, когда ты не играешь в Европе и в соревновательных режимах, это тоже сказывается. Но даже если сборная была бы в нормальном состоянии, не факт, что она поехала бы в Иран и сыграла бы феерично», — приводит слова Аршавина Sport24.

Экс-полузащитник считает, что только официальные матчи помогут определить уровень футбола в России.

«Пока ты не начнёшь участвовать в соревновательном футболе, в официальных матчах, ничего и не будет. Можно много говорить, но это не будет лакмусовой бумажкой. Будет только так казаться. Встретились мы, условно, с Голландией и победили 2:0. И что? Скажем, что в России сумасшедший уровень футбола? Только когда будет футбол на очки и секунды, тогда мы и поймём, где наш футбол», — сказал он.

Напомним, что сборная России занимает 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола.

Ранее в Футбольном союзе Киргизии заявили, что хотели бы видеть сборную России на турнире в Азии.