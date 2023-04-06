В Футбольном союзе Киргизии заявили, что хотели бы видеть сборную России на турнире CAFA
- РИА Новости
«Само собой, мы бы хотели видеть сборную России на турнире CAFA. Я уже сказал, что Россия занимает определённое место не только в Европе, но и в мире. Нам всегда будет интересно потягаться силами с европейской сборной, оценить свои возможности», — цитирует Букуева «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что участие национальной команды смогло бы повысить статус турнира.
«Тем более, это стало бы дополнительным вкладом в развитие сотрудничества между двумя конфедерациями — УЕФА и AFK», — заключил Букуев.
В марте РФС сообщил, что обсуждает возможность и условия участия сборной России в чемпионате CAFA. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.
Сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0).
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.
Ранее сообщалось, что РФС рассматривает проведение товарищеских матчей против команд из Африки.