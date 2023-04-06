В Футбольном союзе Киргизии заявили, что хотели бы видеть сборную России на турнире CAFA

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев прокомментировал возможное участие сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).
В Футбольном союзе Киргизии заявили, что хотели бы видеть сборную России на турнире CAFA
  • РИА Новости

«Само собой, мы бы хотели видеть сборную России на турнире CAFA. Я уже сказал, что Россия занимает определённое место не только в Европе, но и в мире. Нам всегда будет интересно потягаться силами с европейской сборной, оценить свои возможности», — цитирует Букуева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что участие национальной команды смогло бы повысить статус турнира.

«Тем более, это стало бы дополнительным вкладом в развитие сотрудничества между двумя конфедерациями — УЕФА и AFK», — заключил Букуев.

В марте РФС сообщил, что обсуждает возможность и условия участия сборной России в чемпионате CAFA. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0). 

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает проведение товарищеских матчей против команд из Африки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить