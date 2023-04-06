Сборная России по футболу занимает 37-е место в новом рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг мужских футбольных национальных сборных.

Национальная команда России сохранила 37-е место в таблице (1495,53 очка).

Новым лидером рейтинга стала сборная Аргентины (1840,93 очка). На втором месте команда Франции (1838,45), третью строчку занимает Бразилия (1834,21).

После отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее пресс-секретарь сборной Ирака по футболу Мохаммед Имад прокомментировал информацию о повторном товарищеском матче с национальной командой России.