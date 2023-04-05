В сборной Ирака не подтвердили повторный товарищеский матч против России

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Пресс-секретарь сборной Ирака по футболу Мохаммед Имад прокомментировал информацию о повторном товарищеском матче с национальной командой России.
В сборной Ирака не подтвердили повторный товарищеский матч против России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы видели лишь новости в разных СМИ, что между Федерацией футбола Ирака и РФС достигнута предварительная договорённость о проведении второго товарищеского матча. Однако никакой официальной информации пока ни от нашей федерации, ни от российской стороны нет», — цитирует Имада Sport24.

Как сообщает Al Alrabia SportsTV, игра пройдёт в иракской столице Багдаде в сентябре 2023 года. 

После отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном проведении товарищеского матча с участием сборных России и Китая.

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