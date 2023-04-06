Васильев о заявлении Жаклена: такие спортсмены — надежда здравомыслия в спорте

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о словах француза Эмильена Жаклена о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.
Васильев о заявлении Жаклена: такие спортсмены — надежда здравомыслия в спорте
  • РИА Новости

«Я удивлён, что Жаклен не боится сказать на весь мир такие слова. Он смелый человек, жму руку и чувствую к нему уважение! Такие спортсмены, как Жаклен, — надежда здравомыслия в международном спорте», — цитирует Васильева Sport24.

Он также подчеркнул, что большее количество спортсменов в мире разделяет политику и спорт.

«А западные политики пытаются всё смешать и обвинить наших спортсменов в том, чего они не делали», — заключил Васильев.

6 апреля Жаклен заявил, что ему не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Он добавил, что спортсменов стоит допустить к Олимпиаде-2024.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил Жаклена за его слова о допуске россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить