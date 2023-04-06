Васильев о заявлении Жаклена: такие спортсмены — надежда здравомыслия в спорте
- РИА Новости
«Я удивлён, что Жаклен не боится сказать на весь мир такие слова. Он смелый человек, жму руку и чувствую к нему уважение! Такие спортсмены, как Жаклен, — надежда здравомыслия в международном спорте», — цитирует Васильева Sport24.
Он также подчеркнул, что большее количество спортсменов в мире разделяет политику и спорт.
«А западные политики пытаются всё смешать и обвинить наших спортсменов в том, чего они не делали», — заключил Васильев.
6 апреля Жаклен заявил, что ему не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Он добавил, что спортсменов стоит допустить к Олимпиаде-2024.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил Жаклена за его слова о допуске россиян.