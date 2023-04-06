Губерниев — о словах Жаклена: наконец-то есть первый человек, которому нас не хватает

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил француза Эмильена Жаклена за его слова о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм — 2024 в Париже.
Губерниев — о словах Жаклена: наконец-то есть первый человек, которому нас не хватает
  • РИА Новости

«Наконец-то есть первый человек, которому нас не хватает. Вода камень точит. Скажем Эмильену Жаклену огромное спасибо, пошлём лучи поддержки, он молодец», — приводит слова Губерниева РИА Новости.

6 апреля Жаклен заявил, что ему не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Он добавил, что спортсменов стоит допустить к Олимпиаде-2024.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее в МОК заявили, что лишение федераций господдержки нанесёт ущерб украинским спортсменам.

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