Серохвостов: цель на Югорском марафоне — проиграть меньше пяти минут Устюгову

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился ожиданиями от Югорского лыжного марафона.

«У меня цель — проиграть меньше пяти минут Сергею Устюгову и обыграть Эдуарда Латыпова. В этом году я обыграл его всего два раза, а проиграл десять. У меня полно мотивации», — цитирует биатлониста «Чемпионат».

7 и 8 апреля в Ханты-Мансийске пройдёт десятый Югорский лыжный марафон. Участие в нём уже подтвердили многие из сильнейших лыжников страны, а также биатлонисты сборной России.

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