Сливко — о победе в марафоне: очень хотела этот огромный кубок, который завоевал Поршнев
- РИА Новости
«Четыре промаха — это много. На официальной тренировке вчера я специально делала акцент на стрельбе. Но довольна, что заняла первое место, очень хотела этот огромный кубок, который вчера выиграл Никита Поршнев», — сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».
На восьми огневых рубежах россиянка допустила четыре промаха и финишировала с результатом 1 час 39 минут 9,1 секунды.
Второй стала Анастасия Егорова с отставанием 2 минуты 0,3 секунды. Третья — Ирина Казакевич (+2:47,6).
Ранее сообщалось, что Эдуард Латыпов стал лучшим биатлонистом России в сезоне-2022/23.