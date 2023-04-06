Сливко — о победе в марафоне: очень хотела этот огромный кубок, который завоевал Поршнев

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Виктория Сливко прокомментировала победу в марафоне на 30 км на чемпионате России — 2023 по биатлону.
Сливко — о победе в марафоне: очень хотела этот огромный кубок, который завоевал Поршнев
  • РИА Новости

«Четыре промаха — это много. На официальной тренировке вчера я специально делала акцент на стрельбе. Но довольна, что заняла первое место, очень хотела этот огромный кубок, который вчера выиграл Никита Поршнев», — сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

На восьми огневых рубежах россиянка допустила четыре промаха и финишировала с результатом 1 час 39 минут 9,1 секунды.

Второй стала Анастасия Егорова с отставанием 2 минуты 0,3 секунды. Третья — Ирина Казакевич (+2:47,6).

Ранее сообщалось, что Эдуард Латыпов стал лучшим биатлонистом России в сезоне-2022/23.

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