Латыпов стал лучшим биатлонистом России в сезоне-2022/23

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Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал окончательный рейтинг лучших среди мужчин по итогам Кубка и чемпионата России, а также Кубка Содружества в сезоне-2022/23.
Латыпов стал лучшим биатлонистом России в сезоне-2022/23
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов занял первое место и набрал 1162 очка, второе место у Даниила Серохвостова (999 очков). На третьей строчке расположился Карим Халили (970).

Никита Поршнев, ставший победителем в марафоне на 40 км на чемпионате России — 2023 по биатлону, занял пятое место (890). 

1 апреля Латыпов выиграл в масс-старте на чемпионате России в Ханты‑Мансийске. Спортсмен пришёл к финишу за 36 минут и 54,2 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров остался доволен марафоном на 40 км на чемпионате России в Увате.

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