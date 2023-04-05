Латыпов стал лучшим биатлонистом России в сезоне-2022/23

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал окончательный рейтинг лучших среди мужчин по итогам Кубка и чемпионата России, а также Кубка Содружества в сезоне-2022/23.

Бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов занял первое место и набрал 1162 очка, второе место у Даниила Серохвостова (999 очков). На третьей строчке расположился Карим Халили (970).

Никита Поршнев, ставший победителем в марафоне на 40 км на чемпионате России — 2023 по биатлону, занял пятое место (890).

1 апреля Латыпов выиграл в масс-старте на чемпионате России в Ханты‑Мансийске. Спортсмен пришёл к финишу за 36 минут и 54,2 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров остался доволен марафоном на 40 км на чемпионате России в Увате.