Латыпов стал лучшим биатлонистом России в сезоне-2022/23
- РИА Новости
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Бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов занял первое место и набрал 1162 очка, второе место у Даниила Серохвостова (999 очков). На третьей строчке расположился Карим Халили (970).
Никита Поршнев, ставший победителем в марафоне на 40 км на чемпионате России — 2023 по биатлону, занял пятое место (890).
1 апреля Латыпов выиграл в масс-старте на чемпионате России в Ханты‑Мансийске. Спортсмен пришёл к финишу за 36 минут и 54,2 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров остался доволен марафоном на 40 км на чемпионате России в Увате.