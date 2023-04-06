Тренер Непомнящего — о матче за шахматную корону: у нас есть идеи, в каком ключе будет работать команда Дина

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, Владимир Поткин, поделился, есть ли у него информация о подготовке китайца Дина Лижэня к матчу за звание чемпиона мира по шахматам.

«Безусловно, у нас есть идеи, в каком ключе может работать команда Дина, всё-таки у нас большой опыт соперничества с китайскими шахматистами, со сборной этой страны. Мы знаем, что местная школа отличается мудростью, не зря Цзюй Вэньцзюнь держит титул чемпионки мира на протяжении долгого времени. Этот опыт они, конечно, используют», — заявил он в интервью RT.

Тренер также ответил на вопрос, могут ли оппоненты дезинформировать друг друга, выдавая некую информацию о своих наработках.

«Не думаю, что в этом есть смысл, ведь матчи на первенство мира проходят лишь раз в два года. Кроме того, мне всё-таки кажется, что шахматисты — народ достаточно искренний и если уж что-то говорят, то так оно и есть. Поэтому Ян и старается не раскрывать своих карт. Уже в ходе противостояния будет ясно, какую стратегию и какие дебюты выбрали игроки», — добавил Поткин.

Ранее тренер Непомнящего рассказал о подготовке гроссмейстера к битве за шахматную корону.