Ещенко надеется, что результативность нападающего «Спартака» Бальде в будущем увеличится
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«Я думал, что Бальде раньше начнёт забивать за «Спартак». Но не получалось. Будем надеяться на его дальнейшую результативность», — цитирует Ещенко «Чемпионат».
4 апреля Бальде впервые отличился за красно-белых в матче Кубка России с «Уралом». Футболист забил мяч на 49-й минуте игры. Ранее в сезоне-2022/23 на счету сенегальца не было результативных действий. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2 млн.
Ранее Федерико Пасторелло, агент Бальде, рассказал о праздновании футболиста в матче с «Уралом».