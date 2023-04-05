Ещенко надеется, что результативность нападающего «Спартака» Бальде в будущем увеличится

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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко надеется, что результативность сенегальского нападающего красно‑белых Кейта Бальде в будущем увеличится.
Ещенко надеется, что результативность нападающего «Спартака» Бальде в будущем увеличится
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я думал, что Бальде раньше начнёт забивать за «Спартак». Но не получалось. Будем надеяться на его дальнейшую результативность», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

4 апреля Бальде впервые отличился за красно-белых в матче Кубка России с «Уралом». Футболист забил мяч на 49-й минуте игры. Ранее в сезоне-2022/23 на счету сенегальца не было результативных действий. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2 млн.

Ранее Федерико Пасторелло, агент Бальде, рассказал о праздновании футболиста в матче с «Уралом».

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