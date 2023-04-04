Агент Бальде объяснил празднование гола жестом «часы» в матче с «Уралом»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о праздновании футболиста в матче с «Уралом».

«Кейта имел в виду, что его время наконец пришло», — цитирует Пасторелло «Чемпионат».

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Ибраима Сиссе и Фаниль Сунгатулин. У гостей единственный гол на счету нападающего Кейта Бальде.

Первая игра между командами завершилась вничью, 1:1. Таким образом, екатеринбургская команда по итогам двух матчей победила москвичей — 3:2.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог выиграть в четвёртом матче подряд во всех турнирах.