Доброва опровергла информацию об избиении парнем в Сочи

Спортсменка сборной России по ски-кроссу Мария Доброва опровергла информацию о том, что ей разбили голову в отеле в Сочи.

«Пост, который был опубликован, — бред. Не понимаю, откуда появилась эта информация. Никакого скандала, не было, меня никто не избивал. Мы стояли вечером около гостиницы, где, возможно, чуть пошумели… Но ни о каком конфликте речи не шло!» — приводит слова Добровой «Комсомольская правда».

5 апреля появилась информация, что некий мужчина избил Марию в фойе отеля.

Ранее Светлана Журова прокомментировала сообщение о том, что российская шорт-трекистка Софья Просвирнова перейдёт в сборную Дании.