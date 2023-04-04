Журова объяснила переход шорт-трекистки Просвирновой в сборную Дании

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала сообщение о том, что российская шорт-трекистка Софья Просвирнова перейдёт в сборную Дании.

«Я не думаю, что в такой обстановке она мотивировала это тем, что не хочет выступать за Россию. Софья в прошлом году вышла замуж. И это решение приняла ещё тогда. Тут исключительно личные и семейные обстоятельства, всё же она не 18-летняя девушка, достаточно долго выступала.

Я совершенно не оправдываю её, но вопрос в том, как она собирается готовиться дальше. Выступаю де-юре за сборную Дании, при этом готовиться к соревнованиям на родине, это интересный вопрос. В любом случае решение выступать за другую страну — это на совести каждого спортсмена», — сказала Журова RT.

В сентябре 2022 года Просвирнова вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа.

Ранее в Союзе конькобежцев России назвали смену гражданства Просвирновой неполитическим решением.