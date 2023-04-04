В Союзе конькобежцев России назвали смену гражданства Просвирновой неполитическим решением

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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал решение шорт-трекистки Софьи Просвирновой сменить спортивное гражданство на датское.
В Союзе конькобежцев России назвали смену гражданства Просвирновой неполитическим решением
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Kaspar-Bartke - International Skating Union

«Всё просто, Софья вышла замуж за датчанина, получила гражданство. У меня нет морально права отказывать ей. До этого она написала заявления. Это решение не политическое. Мы сейчас запускаем процесс перехода», — цитирует Гуляева «Спорт-Экспресс».

В прошлом году шорт-трекистка вышла замуж за датчанина Виктора Торупа. Он является конькобежцем.

В своём заявлении она сообщила, что вынуждена тренироваться в России из-за гражданства, поэтому она готова перейти в сборную Дании, чтобы быть ближе к мужу.

Просвирнова — пятикратная чемпионка Европы.

Ранее призёр Олимпиады конькобежец Захаров заявил, что достойно выступил на чемпионате России.

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