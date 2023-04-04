В Союзе конькобежцев России назвали смену гражданства Просвирновой неполитическим решением
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«Всё просто, Софья вышла замуж за датчанина, получила гражданство. У меня нет морально права отказывать ей. До этого она написала заявления. Это решение не политическое. Мы сейчас запускаем процесс перехода», — цитирует Гуляева «Спорт-Экспресс».
В прошлом году шорт-трекистка вышла замуж за датчанина Виктора Торупа. Он является конькобежцем.
В своём заявлении она сообщила, что вынуждена тренироваться в России из-за гражданства, поэтому она готова перейти в сборную Дании, чтобы быть ближе к мужу.
Просвирнова — пятикратная чемпионка Европы.
Ранее призёр Олимпиады конькобежец Захаров заявил, что достойно выступил на чемпионате России.