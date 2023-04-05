Агент Малкома — о возможном уходе футболиста из «Зенита»: ведём консультации

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, ответил на вопрос, может ли бразилец покинуть «Зенит» в ближайшее время.

«Мы только ведём консультации. Но главная цель — выиграть чемпионство с «Зенитом», так что сейчас не время говорить об этом», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

5 апреля Малком заявил, что не исключает возможности ухода из «Зенита» ради выступлений в Лиге чемпионов.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что в РФС положительно оценили массовый интерес легионеров к паспортам РФ.