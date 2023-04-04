Когуашвили: сборная России по греко-римской борьбе готова вернуться на мировую арену

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Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили высказал мнение, что борцы готовы вернуться на международные соревнования.
Когуашвили: сборная России по греко-римской борьбе готова вернуться на мировую арену
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Наша команда готова выступать, если нас допустят. Чем раньше мы начнём, тем лучше, потому что нам не хватает международного спарринга, устали бороться между собой», — приводит слова Когуашвили ТАСС.

4 марта сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что «Объединённый мир борьбы» (UWW) предложит МОК смягчить критерии допуска россиян к турнирам.

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