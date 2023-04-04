Когуашвили: сборная России по греко-римской борьбе готова вернуться на мировую арену

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили высказал мнение, что борцы готовы вернуться на международные соревнования.

«Наша команда готова выступать, если нас допустят. Чем раньше мы начнём, тем лучше, потому что нам не хватает международного спарринга, устали бороться между собой», — приводит слова Когуашвили ТАСС.

4 марта сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что «Объединённый мир борьбы» (UWW) предложит МОК смягчить критерии допуска россиян к турнирам.