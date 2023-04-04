«Объединённый мир борьбы» предложит МОК смягчить критерии допуска россиян к турнирам
- AFP
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«Сегодня прошёл исполком UWW, на котором было принято решение предложить МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями», — написал Брюсов в своём Telegram-канале.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций МОК.