В SAFF назвали выгодным участие сборной России в чемпионате среди футболисток до 17 лет
«Участие России в чемпионате было выгодно для SAFF во многих отношениях. Поскольку этот чемпионат был подготовкой к отборочным играм на чемпионат Азии 2024 года среди женщин до 17 лет», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы соревнований.
Подчеркивается, что «участие России определенно помогло азиатским командам лучше подготовиться к этому событию».
«Россия лучше, чем наши команды в регионе SAFF. Это дало нашим командам хорошее представление о том, что их ждет в матчах против команд с более высоким рейтингом», — говорится в заявлении.
Турнир завершился 28 марта в Бангладеш. Сборная России заняла на нем первое место, набрав 12 очков в четырех матчах. В чемпионате также принимали участие команды Бангладеш, Бутана, Непала и Индии.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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