В SAFF назвали выгодным участие сборной России в чемпионате среди футболисток до 17 лет

Организаторы женского чемпионата Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет подвели итоги соревнований.

«Участие России в чемпионате было выгодно для SAFF во многих отношениях. Поскольку этот чемпионат был подготовкой к отборочным играм на чемпионат Азии 2024 года среди женщин до 17 лет», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы соревнований.

Подчеркивается, что «участие России определенно помогло азиатским командам лучше подготовиться к этому событию».

«Россия лучше, чем наши команды в регионе SAFF. Это дало нашим командам хорошее представление о том, что их ждет в матчах против команд с более высоким рейтингом», — говорится в заявлении.

Турнир завершился 28 марта в Бангладеш. Сборная России заняла на нем первое место, набрав 12 очков в четырех матчах. В чемпионате также принимали участие команды Бангладеш, Бутана, Непала и Индии.

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