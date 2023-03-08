Футболистка сборной России рассказала о панических атаках во время жизни в США

Полузащитник женской сборной России по футболу Алина Мягкова поделилась своими переживаниями после возвращения с учёбы в США.

«В последнем семестре учёбы в Америке у меня появилась мысль: «Почему бы не закончить красиво, чтобы везде было «отлично». Параллельно был тяжёлый футбольный сезон. И тут началась жесть, начались выезды с командой. Из-за предметов были паника, истерика. Я маме звонила», — цитирует Мягкову «Матч ТВ».

Она призналась, что в конце у неё «крыша поехала».

«Могла случиться паническая атака просто из-за оценки. В России очень редко об этом говорят вслух. Я не знаю почему, но думаю, скоро мы придём к этому, потому что это реально важно. Ты скажешь: «У меня депрессия». А тебе скажут: «Иди делом займись», — заключила Мягкова.

24-летняя футболистка выступала за команду «Олимп» (Старый Оскол, Липецкая область), «Чайку» (Усмань), «Сокол» (Москва), «Локомотив» (Москва), Syracuse (США), «Эллас Верона» (Италия).

Мягкова является серебряным призёром чемпионата России в составе железнодорожников.

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