Кокорин подарил женщинам цветы на стадионе во время матча «Ариса»

Нападающий кипрского клуба «Арис» Александр Кокорин совершил красивый поступок во время матча чемпионата Кипра по футболу с «Анортосисом».

Бывший форвард московского «Спартака» поздравил женщин с 8 Марта на стадионе во время матча чемпионата страны с «Анортосисом». Во время игры Кокорин ходил по трибунам и дарил женщинам белые розы, сообщает пресс-служба «Ариса».

Матч 7 марта на домашней арене «Ариса» завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. 31-летний российский форвард пропустил игру из-за перебора жёлтых карточек.

Кокорин в сезоне-2022/23 в 20 матчах забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. «Арис» занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее агент Кокорина Тимофей Бердышев прокомментировал непопадание форварда в расширенный состав сборной России по футболу.