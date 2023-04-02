Петров: будем смотреть за результатами Квята

Российский автогонщик Виталий Петров высказался о россиянине Данииле Квяте.

«Квят соревнуется в LMP2 в составе команды Prema Racing. Это первый сезон Даниила там, и, думаю, он будет приятно удивлён уровнем чемпионата. Данная серия примечательна тем, что там ездят на абсолютно одинаковых машинах. Всё решает только мастерство пилотов и инженеров. Также он стартует в легендарных «24 часах Ле-Мана». Эта гонка тоже остаётся в сердце на всю жизнь. Атмосфера и трасса просто незабываемые. Будем смотреть за его результатами», — заявил Петров в интервью RT.

Ранее Петров назвал пилота, за которым в новом сезоне «Формулы-1» с интересом наблюдают болельщики.