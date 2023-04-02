Петров назвал пилота, за которым в новом сезоне «Формулы-1» с интересом наблюдают болельщики

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Российский автогонщик Виталий Петров назвал пилота, за которым в новом сезоне «Формулы-1» с интересом наблюдают болельщики.
Петров назвал пилота, за которым в новом сезоне «Формулы-1» с интересом наблюдают болельщики
  • Gettyimages.ru
  • © Bryn Lennon - Formula 1

«Он только начался, но примечательно, что третий этап прошёл в Мельбурне, где 12 лет назад я завоевал бронзу. Мне кажется, сейчас Red Bull на высоте. Составить им реальную конкуренцию кому-то будет сложно. Они просто находятся на другом уровне, как когда-то Mercedes.

Aston Martin тоже вызывает большой интерес. Думаю, у коллектива прибавилось болельщиков, которые хотят посмотреть за старичком Фернандо Алонсо. А он показывает отличные результаты и дважды стал третьим. У него отличный гоночный темп. Испанец бросает перчатку Ferrari и Mercedes. В свою очередь, пилотам этих конюшен есть над чем работать, хотя в Мельбурне Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон показали второе и третье время в квалификации», — заявил Петров в интервью RT.

Ранее Петров рассказал об общении с Даниилом Квятом и Никитой Мазепиным.

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