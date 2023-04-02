Петров рассказал об общении с Квятом и Мазепиным: переписываемся и обмениваемся шутками

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Российский автогонщик Виталий Петров рассказал об общении с Даниилом Квятом и Никитой Мазепиным.
Петров рассказал об общении с Квятом и Мазепиным: переписываемся и обмениваемся шутками
  • РИА Новости

«Что касается Мазепина, с ним, как и с Квятом, постоянно общаемся и переписываемся, обмениваемся шутками и поздравлениями. Как известно, у Никиты в России есть свои цели. Давно не обсуждал с ним планы, но он создал фонд помощи отечественным спортсменам, который продвигает в стране. Дай бог, всё получится», — заявил Петров в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Петров поделился впечатлениями от участия в SMP Endurance.

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