Российский автогонщик Виталий Петров поделился впечатлениями от участия в SMP Endurance.

«В целом это отличная серия для появления большого количества новых гонщиков и машин. Ведь на одном автомобиле могут ехать сразу три участника. Это дешевле и интереснее, поскольку гонка длинная, всегда нужно думать над тактикой.

Уверен, SMP Endurance в дальнейшем будет только набирать обороты и завоёвывать симпатии. Одно дело — 50-минутные заезды, которые включают в себя всего 22 круга. Ты финишировал и потом целый день ничем не занят. Тут же готовишься на целых три часа. А в конце сезона будет и шестичасовая гонка», — заявил Петров в интервью RT.

Ранее Петров прокомментировал информацию о том, что Европейский суд разрешил гонщику Никите Мазепину участвовать в «Формуле-1».