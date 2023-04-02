Неизвестные атаковали клубный автобус «Ливерпуля» после матча в Манчестере

Автобус с футболистами «Ливерпуля» после выездного матча чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Сити» был атакован неизвестными.

Полиция Манчестера начала расследование по факту нападения на автобус камердинерского, сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошёл после игры 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Ливерпуль» возвращался на автобусе в свой родной город. Неустановленные лица бросили в автобус предмет, который повредил транспортное средство.

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» (4:1) и продлил беспроигрышную серию в АПЛ. В составе «Ман Сити» мячи забили Хулиан Альварес (27-я минута), Кевин Де Брёйне (46-я), Илкай Гюндоган (53-я) и Джек Грилиш (74-я). У «красных» отличился Мохаммед Салах на 17-й минуте.

«Манчестер Сити» с 64 очками занимает второе место в таблице чемпионата Англии по футболу. В активе «Ливерпуля» 42 очка и шестая позиция.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить клуб АПЛ.