Энрике заявил о желании поработать в АПЛ

Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить клуб АПЛ.

«У меня есть особое желание, я бы хотел поработать в Англии. Я слежу за английским футболом, даже больше, чем за испанским. Я не готов идти в любую команду. Я бы хотел прийти в ту, у которой есть чёткий план, — цитирует Энрике Cadena Ser.

Сборная Испании под руководством специалиста вылетела с ЧМ-2022 в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Энрике после поражения объявил об отставке. Он возглавлял команду с 2019 года.

По информации СМИ, Энрике является одним из фаворитов на пост наставника в национальной команде Бразилии.

Ранее сообщалось, что Энрике или экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан могут возглавить «Челси».