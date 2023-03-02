Sport: Энрике или Зидан могут сменить Поттера на посту главного тренера «Челси»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике или экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан могут возглавить «Челси».

Как сообщает Sport.es, Энрике является одним из вариантов на пост тренера синих. Также лондонский клуб может возглавить Зидан, находящийся без работы.

Сборная Испании под руководством специалиста вылетела с ЧМ-2022 в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Энрике после поражения объявил об отставке. Он возглавлял команду с 2019 года.

Как сообщает RMC Sport, Зидан намерен вернуться к работе главного тренера со следующего сезона.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. «Сливочные» под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее Зидан намекнул, что вскоре может вернуться к тренерской работе.