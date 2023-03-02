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Sport: Энрике или Зидан могут сменить Поттера на посту главного тренера «Челси»

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Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике или экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан могут возглавить «Челси».
Sport: Энрике или Зидан могут сменить Поттера на посту главного тренера «Челси»
  • Gettyimages.ru
  • © Visionhaus

Как сообщает Sport.es, Энрике является одним из вариантов на пост тренера синих. Также лондонский клуб может возглавить Зидан, находящийся без работы.

Сборная Испании под руководством специалиста вылетела с ЧМ-2022 в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Энрике после поражения объявил об отставке. Он возглавлял команду с 2019 года.

Как сообщает RMC Sport, Зидан намерен вернуться к работе главного тренера со следующего сезона.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. «Сливочные» под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее Зидан намекнул, что вскоре может вернуться к тренерской работе.

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