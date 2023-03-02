Sport: Энрике или Зидан могут сменить Поттера на посту главного тренера «Челси»
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Как сообщает Sport.es, Энрике является одним из вариантов на пост тренера синих. Также лондонский клуб может возглавить Зидан, находящийся без работы.
Сборная Испании под руководством специалиста вылетела с ЧМ-2022 в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Энрике после поражения объявил об отставке. Он возглавлял команду с 2019 года.
Как сообщает RMC Sport, Зидан намерен вернуться к работе главного тренера со следующего сезона.
Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. «Сливочные» под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Ранее Зидан намекнул, что вскоре может вернуться к тренерской работе.