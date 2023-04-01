Зобнин заявил, что готов вернуться в сборную России по футболу

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин сообщит Валерию Карпину, что готов к вызову в сборную России по футболу.
Зобнин заявил, что готов вернуться в сборную России по футболу
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«Мы решим это с Валерием Карпиным. У меня было довольно много травм. Первая операция у меня была на левом колене в 18 лет, когда я был ещё в Тольятти», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

29-летний хавбек напомнил, что у него «есть определённые проблемы и каждая игра доставляет трудности».

«Хочу продлить себе футбольную карьеру. Можно ли сказать, что не поеду в сборную в условиях бана? Нет, такого нет», — добавил Зобнин.

Карпин немногим ранее дал понять, что Зобнин попросил его не вызывать в сборную в марте на товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака из-за необходимости залечить старые травмы.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Напомним, что после отстранения сборная России в 2023 году провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее президент РФС Александр Дюков назвал возможных соперников сборной России в товарищеских играх.

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