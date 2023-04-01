Зобнин — о матче с «Ахматом»: мы показывали высокое качество игры

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что команда показала высокое качество игры в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).
Зобнин — о матче с «Ахматом»: мы показывали высокое качество игры
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«Спартак» сбавил? С точки зрения игры — не думаю. Учитывая, какое поле было у нас до сегодняшнего матча, я думаю, мы показывали высокое качество игры», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Он отметил, что «Спартаку» просто не хватает голов.

«Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ахмата» 33 очка и шестая позиция.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, чего не хватило команде для победы над «Ахматом».

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