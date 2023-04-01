La Gazzetta dello Sport: УЕФА предложил помощь «Ювентусу» в деле о махинациях

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов помочь итальянскому «Ювентусу» в деле о финансовых махинациях в обмен на отказ от участия в проекте Суперлиги.
La Gazzetta dello Sport: УЕФА предложил помощь «Ювентусу» в деле о махинациях
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Глава УЕФА Александер Чеферин пообещал помощь «старой синьоре», если руководство клуба откажется от идеи создания Суперлиги до решения суда Европейского союза о судьбе турнира, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что решение суда будет вынесено до конца 2023 года. 

В апреле пройдёт заседание, на котором суд будет рассматривать апелляцию клуба о снятии первых 15 очков по вопросу о фиктивном приросте капитала. После этого разбирательства клуб предстанет перед судом по делу о махинациях с выплатами игрокам и агентам. Если «Ювентус» признают виновным, то клубу будет грозить новый штраф в размере от 15 до 25 очков. 

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики раскритиковали идею нового турнира. 

Ранее экс-нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, ныне выступающий за «Рому», подал в суд на туринский клуб.

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