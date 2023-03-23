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Источник: Дибала подал в суд на «Ювентус» и хочет получить €50 млн

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Экс-нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, ныне выступающий за «Рому», подал в суд на туринский клуб.
Источник: Дибала подал в суд на «Ювентус» и хочет получить €50 млн
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По информации Corriere della Sera, игрок достиг договорённости с клубом о продлении контракта на пять лет в конце сезона-2021/22, но руководство команды не стало продлевать соглашение с ним. Отмечается, что Дибала планирует отсудить €50 млн — разницу между обещанным «Ювентусом» соглашением на пять лет и трёхлетним контрактом с «Ромой».

29-летний нападающий в нынешнем сезоне провёл за римский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» победил «Фрайбург» и пробился в 1/4 финала Лиги Европы.

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