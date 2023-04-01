Навка: всемирный спорт не пострадает, если Украина не будет участвовать в соревнованиях

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что отказ Украины от участия в международных соревнованиях из‑за допуска россиян не повлияет на мировой спорт и олимпийское движение.

«Я согласна с МОК. Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях. А неучастие России — сильнейшей спортивной державы в мире — с её большим количеством сильных спортсменов скажется на уровне и качестве турниров», — цитирует Навку «Матч ТВ».

31 марта в кабинете министров Украины сообщили, что украинским спортсменам нельзя будет выступать в отборочных соревнованиях Олимпийских игр — 2024 в Париже вместе с россиянами.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на новость о том, что МОК не поддержал решение Украины бойкотировать соревнования с участием российских спортсменов.