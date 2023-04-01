Свищёв: без России развитие олимпийского движения невозможно

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не поддержал решение Украины бойкотировать соревнования с участием российских спортсменов.

«Я приветствую заявление МОК. Молодцы! Только такие решения могут сохранить международное олимпийское движение. Никакая организация не должна вестись на поводу у бойкотирующих стран. Никто не имеет права диктовать МОК условия участия своих команд и спортсменов. Абсолютно все понимают, что без России развитие олимпийского движения невозможно», — цитирует Свищёва Sport24.

31 марта в кабинете министров Украины сообщили, что украинским спортсменам нельзя будет выступать в отборочных соревнованиях Олимпийских игр — 2024 в Париже вместе с россиянами.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ситуации с заявлением Украины по поводу запрета на участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.