Свищёв: без России развитие олимпийского движения невозможно
- РИА Новости
«Я приветствую заявление МОК. Молодцы! Только такие решения могут сохранить международное олимпийское движение. Никакая организация не должна вестись на поводу у бойкотирующих стран. Никто не имеет права диктовать МОК условия участия своих команд и спортсменов. Абсолютно все понимают, что без России развитие олимпийского движения невозможно», — цитирует Свищёва Sport24.
31 марта в кабинете министров Украины сообщили, что украинским спортсменам нельзя будет выступать в отборочных соревнованиях Олимпийских игр — 2024 в Париже вместе с россиянами.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ситуации с заявлением Украины по поводу запрета на участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.