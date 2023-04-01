MD: катарское руководство ПСЖ готово удовлетворить любые запросы Месси по сумме контракта

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Руководство «Пари Сен-Жермен» делает всё, чтобы нападающий Лионель Месси продлил контракт с клубом.
MD: катарское руководство ПСЖ готово удовлетворить любые запросы Месси по сумме контракта
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По информации Mundo Deportivo, эмир Катара хочет, чтобы аргентинец остался в парижском клубе. Боссы предупредили агента, что удовлетворят все финансовые запросы Месси в новом контракте.

Текущий контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси принял решение продлить контракт с ПСЖ.

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