Marca: Месси принял решение продлить контракт с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси принял решение продлить соглашение с парижским клубом ещё на год.

Как сообщает Marca, 35-летний аргентинец продлит соглашение с парижским клубом до 2024 года, а по окончании следующего сезона думает перейти в МЛС, где подпишет контракт с клубом «Интер Майами».

Текущий контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси ведёт переговоры с Хави о возвращении в «Барселону».