Определён состав сборной России по прыжкам на батуте на Игры стран Боливарианского альянса

Президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров объявил состав сборной на Игры стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).

«В состав команды вошли Анжела Бладцева, Яна Лебедева, Кирилл Козлов и Данила Касимов», — цитирует Макарова ТАСС.

Всего в российскую делегацию для участия в Играх войдут 48 спортсменов из семи видов спорта. Россияне также примут участие в соревнованиях по боксу, пляжному волейболу, карате, настольному теннису, тяжёлой атлетике и художественной гимнастике.

Соревнования пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле. В программу состязаний включены 35 видов спорта. В Латинскую Америку приедут порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран. В 2023 году Игры впервые пройдут в открытом формате с приглашением сборной России.

Ранее сообщалось, что FIG может пересмотреть вопрос участия российских гимнастов в международных турнирах.