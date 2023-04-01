Определён состав сборной России по прыжкам на батуте на Игры стран Боливарианского альянса
«В состав команды вошли Анжела Бладцева, Яна Лебедева, Кирилл Козлов и Данила Касимов», — цитирует Макарова ТАСС.
Всего в российскую делегацию для участия в Играх войдут 48 спортсменов из семи видов спорта. Россияне также примут участие в соревнованиях по боксу, пляжному волейболу, карате, настольному теннису, тяжёлой атлетике и художественной гимнастике.
Соревнования пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле. В программу состязаний включены 35 видов спорта. В Латинскую Америку приедут порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран. В 2023 году Игры впервые пройдут в открытом формате с приглашением сборной России.
Ранее сообщалось, что FIG может пересмотреть вопрос участия российских гимнастов в международных турнирах.