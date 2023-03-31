Глава Федерации фехтования России: соперники боятся сильных и бойкотируют турниры
«Отменяют соревнования — что теперь с этим сделаешь? Не хотят с нами фехтовать. Мы же не нужны им как сильные конкуренты, вот они и бойкотируют», — цитирует Мамедова РИА Новости.
Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) 10 марта принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.
Более 300 фехтовальщиков 28 марта обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и FIE с просьбой пересмотреть решение о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.
Франция, Финляндия, Германия и Дания сообщили об отмене турниров в связи с допуском российских и белорусских фехтовальщиков.
Ранее в Федерации фехтования России раскритиковали подписавших письмо Баху фехтовальщиков.