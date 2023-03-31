Глава Федерации фехтования России: соперники боятся сильных и бойкотируют турниры

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов объяснил, почему ряд европейских стран бойкотируют соревнования с участием российских спортсменов.

«Отменяют соревнования — что теперь с этим сделаешь? Не хотят с нами фехтовать. Мы же не нужны им как сильные конкуренты, вот они и бойкотируют», — цитирует Мамедова РИА Новости.

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) 10 марта принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Более 300 фехтовальщиков 28 марта обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и FIE с просьбой пересмотреть решение о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

Франция, Финляндия, Германия и Дания сообщили об отмене турниров в связи с допуском российских и белорусских фехтовальщиков.

Ранее в Федерации фехтования России раскритиковали подписавших письмо Баху фехтовальщиков.




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