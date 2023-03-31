Уволенный агроном «Ростов Арены»: пусть великий Карпин сам поле делает

Агроном домашнего стадиона «Ростова» Альберт Ченибалаян прокомментировал увольнение со своего поста.

«Человек проиграл, обвинил тебя, решив, что он великий. Бог им всем судья. Это не обида, а обучение. Эта ситуация научила меня тому, что нужно говорить то, что ты хочешь — надо ставить свои конкретные условия, чтобы они выполнялись. Если нет, то надо всё бросать — пускай делают сами. Пускай Карпин поле делает», — цитирует Ченибалаяна «Чемпионат».

Он также дал понять, что на поддержку и содержание газона клуб выделял недостаточно средств. А его всегда делали крайним.

«Агроном находится в очень сложной ситуации. Ему надо сделать картинку, плотность газона, корневую систему газона, надо сделать хотелки Карпина, губернатора и других. На это всё ещё влияют погода и деньги. А тебе говорят, что вот здесь поэкономим, там поэкономим», — добавил Ченибалаян.

Ченибалаян следил за газонами на «Ростов Арене» и стадионе «Олимп-2». Его опыт работы составляет более 20 лет.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил в феврале после матча с екатеринбургским «Уралом» (1:1), что даже тренировочное поле на «Олимпе» в сто раз лучше, чем на «Ростов Арене».

Ранее сообщалось, что Николай Комличенко признан лучшим игроком матча Кубка России «Ростов» — «Урал».