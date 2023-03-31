Латынина считает, что не стоит соглашаться на условия МОК

Короткая ссылка
Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина высказалась об условиях допуска российских спортсменов на международные соревнования.
Латынина считает, что не стоит соглашаться на условия МОК
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Я считаю, что на такие условия соглашаться не стоит. Нужно принимать участие в соревнованиях обязательно под своим флагом. Выступать надо только за свою страну», — цитирует Латынину РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал цинизмом высшей степени позицию МОК по допуску россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить