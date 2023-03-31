Латынина считает, что не стоит соглашаться на условия МОК

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина высказалась об условиях допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Я считаю, что на такие условия соглашаться не стоит. Нужно принимать участие в соревнованиях обязательно под своим флагом. Выступать надо только за свою страну», — цитирует Латынину РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал цинизмом высшей степени позицию МОК по допуску россиян.