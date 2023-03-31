Митрофанов: чиновники УЕФА в кулуарах выступают за отмену отстранения России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о скором возможном допуске отечественных сборных и клубов к участию в международных турнирах.

«Кулуарно вся футбольная европейская общественность понимает неспортивную природу решения и выступает за участие российского футбола в международных соревнованиях», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что представители РФС ни на одном из конгрессов, ни на одной из встреч не сталкивались с позицией, согласно которой необходимость возвращения России ставилась бы под сомнение.

«Все национальные федерации выражают нам поддержку. И понимают тяжесть той ситуации, в которой находится российский футбол», — добавил Митрофанов.

При этом, по его мнению, «политическое давление оказывается как на национальные ассоциации, так и на международные организации».

«Собственно, это давление и привело к таким неспортивным решениям», — заключил спортивный функционер.

Митрофанов вместе с представителями ФИФА и УЕФА входит в рабочую группу по возвращению российского футбола к международным турнирам.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

После отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее Александр Дюков рассказал, что на исполкоме организации не будет рассматриваться вопрос перехода в Азию.