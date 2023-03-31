В Индонезии из-за отмены молодёжного ЧМ по футболу подожгли спорткомплексы

Глава городской пожарной службы Паданга (Индонезия) Сутан Хендра сообщил о нескольких поджогах зданий спорткомплексов и спортивных комитетов на фоне лишения страны права на проведение молодёжного чемпионата мира по футболу (игроки до 20 лет) 2023 года.

«Неизвестные подожгли несколько зданий спорткомплексов и здание спортивного секретариата Хаджи Агус Салим (GOR) в городе Паданг, провинция Западная Суматра, в результате чего погиб подросток», — цитирует Хендру агентство ANTARA.

По данным агентства, футбольные болельщики по всей Индонезии открыто выступают против политики Международной федерации футбола (ФИФА) и местных властей. В общей сложности было сожжено уже пять зданий.

ФИФА 29 марта приняла решение перенести из Индонезии проведение чемпионата мира среди молодёжных команд.

Незадолго до этого губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер призвал не допустить сборную Израиля до участия в турнире. У Индонезии и Израиля нет официальных дипломатических отношений. После этого ФИФА пришлось наложить санкции на Футбольную ассоциацию Индонезии (PSSI) и лишить страну чемпионата мира.

Нового хозяина молодёжного ЧМ-2023 объявят в ближайшее время. Турнир пройдёт с 20 мая по 11 июня. В первенстве планеты примут участие 24 команды.

Ранее сообщалось, что организатора матча в Индонезии, где погибли 135 человек, приговорили к полутора годам тюрьмы.