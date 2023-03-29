ФИФА лишила Индонезию права проведения молодёжного ЧМ по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение перенести из Индонезии проведение чемпионата мира среди молодёжных команд (игроки до 20 лет) 2023 года.

«ФИФА хотела бы подчеркнуть, что, несмотря на это решение, она по-прежнему привержена активной помощи PSSI в процессе преобразования индонезийского футбола после трагедии, произошедшей в октябре 2022 года», — сообщает пресс-служба PSSI.

Подчеркивается, что члены команды ФИФА продолжат присутствовать в Индонезии в ближайшие месяцы и окажут необходимую помощь PSSI.

Нового хозяина ЧМ-2023 объявят в ближайшее время. Турнир пройдёт с 20 мая по 11 июня. В первенстве планеты примут участие 24 команды.

Напомним, что губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер призвал не допустить сборную Израиля до участия в турнире. У Индонезии и Израиля нет официальных дипломатических отношений. После этого ФИФА пришлось наложить санкции на PSSI и лишить страну чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что организатора матча в Индонезии, где погибли 135 человек, приговорили к полутора годам тюрьмы.