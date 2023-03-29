ФИФА лишила Индонезию права проведения молодёжного ЧМ по футболу
- AFP
«ФИФА хотела бы подчеркнуть, что, несмотря на это решение, она по-прежнему привержена активной помощи PSSI в процессе преобразования индонезийского футбола после трагедии, произошедшей в октябре 2022 года», — сообщает пресс-служба PSSI.
Подчеркивается, что члены команды ФИФА продолжат присутствовать в Индонезии в ближайшие месяцы и окажут необходимую помощь PSSI.
Нового хозяина ЧМ-2023 объявят в ближайшее время. Турнир пройдёт с 20 мая по 11 июня. В первенстве планеты примут участие 24 команды.
Напомним, что губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер призвал не допустить сборную Израиля до участия в турнире. У Индонезии и Израиля нет официальных дипломатических отношений. После этого ФИФА пришлось наложить санкции на PSSI и лишить страну чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что организатора матча в Индонезии, где погибли 135 человек, приговорили к полутора годам тюрьмы.