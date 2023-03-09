Организатора матча в Индонезии, где погибли 135 человек, приговорили к полутора годам тюрьмы

Суд в Индонезии приговорил организатора футбольного матча, завершившегося давкой, в которой погибли более 130 человек, к 18 месяцам тюремного заключения.

«Обвиняемый Абдул Харис приговаривается к 18 месяцам заключения», — приводит слова председательствующего судьи Абу Ахмад Сидхи Амсайя AFP.

Также виновным был признан представитель службы безопасности, которого приговорили к 12 месяцам тюрьмы.

Обвиняемые могут обжаловать приговор в течение недели. При этом вынесения вердикта суда ожидают ещё три офицера полиции.

1 октября 2022 года после матча между футбольными командами «Арема» и «Персебая Сурабая» (2:3), болельщики проигравшего клуба выбежали на поле.

Сотрудники полиции применили против них слезоточивый газ, из-за чего начались паника и давка, в результате которой погибли 135 человек.

После трагедии обвинения были предъявлены трём гражданским лицам и трем полицейским.

Ранее сообщалось, что число погибших в давке перед финалом Кубка наций Персидского залива возросло до четырёх.