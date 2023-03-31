СЭ: Костомарова могут перевезти в клинику Германии для протезирования

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В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова есть улучшения, но выписывать его пока не планируют.
СЭ: Костомарова могут перевезти в клинику Германии для протезирования
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

По информации «Спорт-Экспресса», фигуриста могут отправить в клинику Германии для создания и установки протезов, но это будет зависеть от его состояния. Также рассматривается вариант с центром протезирования в России. Решение принимает спортсмен вместе с женой Оксаной Домниной.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В последние дни всё чаще поступали сообщения об улучшении состояния фигуриста.

Ранее фигурист Константин Меньшов поддержал Костомарова.

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