Sport24: «Арис» начал переговоры с «Фиорентиной» о выкупе Кокорина
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«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но «Фиорентина» собирается выручить деньги с перехода. «Арис» уже сделал своё предложение итальянскому клубу», — передаёт слова источника Sport24.
В нынешнем сезоне 31-летний россиянин выступает за «Арис» на правах аренды. Его права принадлежат «Фиорентине».
В 21 матче за кипрский клуб Кокорин забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Ранее Франко Камоцци заявил, что время Кокорина в сборной России и Серии А прошло.