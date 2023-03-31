Sport24: «Арис» начал переговоры с «Фиорентиной» о выкупе Кокорина

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«Арис» начал переговоры с «Фиорентиной» по поводу выкупа российского нападающего Александра Кокорина.
Sport24: «Арис» начал переговоры с «Фиорентиной» о выкупе Кокорина
  • Gettyimages.ru

«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но «Фиорентина» собирается выручить деньги с перехода. «Арис» уже сделал своё предложение итальянскому клубу», — передаёт слова источника Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин выступает за «Арис» на правах аренды. Его права принадлежат «Фиорентине».

В 21 матче за кипрский клуб Кокорин забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Франко Камоцци заявил, что время Кокорина в сборной России и Серии А прошло.

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