Агент Кокорина: Александр внёс большой вклад в российский футбол

Агент Тимофей Бердышев отреагировал на слова нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, назвавшего Александра Кокорина лучшим форвардом в истории чемпионата России.

«Он внёс большой вклад в российский футбол и дал понимание молодым игрокам, что с помощью трудолюбия и таланта в 18 лет можно являться одним из ориентиров для молодёжи. Форварды, которые родились в начале нулевых, росли и воспитывались на игре Кокорина», — цитирует Бердышева Metaratings.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин выступает за «Арис» на правах аренды. Его права принадлежат «Фиорентине».

В 21 матче за кипрский клуб Кокорин забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Франко Камоцци заявил, что время Кокорина в сборной России и Серии А прошло.