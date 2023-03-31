Передача Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Вашингтон», у Овечкина — «-3»
Встреча в Тампе на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 5:1.
В составе победителей результативной передачей отметился российский защитник Михаил Сергачёв. Его соотечественник и партнёр по команде Андрей Василевский сделал 28 спасений.
В составе «Вашингтона» Александр Овечкин завершил игру с коэффициентом полезности «-3». Никита Кузнецов сделал голевой пас.
Ранее сообщалось, что Илья Сорокин повторил рекорд Евгения Набокова по победам в марте в составе «Айлендерс».