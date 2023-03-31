Передача Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Вашингтон», у Овечкина — «-3»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча в Тампе на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей результативной передачей отметился российский защитник Михаил Сергачёв. Его соотечественник и партнёр по команде Андрей Василевский сделал 28 спасений.

В составе «Вашингтона» Александр Овечкин завершил игру с коэффициентом полезности «-3». Никита Кузнецов сделал голевой пас.

Ранее сообщалось, что Илья Сорокин повторил рекорд Евгения Набокова по победам в марте в составе «Айлендерс».

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