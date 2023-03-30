Сорокин повторил рекорд Набокова по победам в марте в составе «Айлендерс»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин смог повторить рекорд Евгения Набокова по победам за клуб.

Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов в пользу «Айлендерс».

Данная победа стала для россиянина восьмой в текущем календарном месяце. Таким образом, голкипер смог повторить достижения вратарей по победам в марте. По восемь побед в составе «Айлендерс» в марте одержали вратари: Евгений Набоков (2013), Рик Дипьетро (2006), Томми Сало (1997) и Гленн Рёш (1980).

Сорокин был признан второй звездой матча с «Вашингтоном».

Ранее сообщалось, что российский голкипер Илья Самсонов признан третьей звездой матча с «Флоридой».